В Москве заболевают коронавирусом около тысячи детей в сутки

В Москве инфекция коронавируса все больше атакует детей. Как стало известно из данных оперативного штаба, ежедневно COVID-19 диагностируют почти у тысячи маленьких пациентов.

«Если мы раньше имели 200-300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи», - заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова телеканалу «Россия 24».

Показатели госпитализации при этом, добавила чиновник, в столице составляют от 20 до 30 несовершеннолетних в сутки.

Власти Москвы между тем не планируют переводить школы на удаленный формат обучения. По сравнению с прошлым годом, сообщили в московском Департаменте образования и науки, подавляющее число учителей в столице прошли вакцинацию от коронавируса.