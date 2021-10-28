В Москве заболевают коронавирусом около тысячи детей в сутки
Как сообщила заместитель мэра столицы, количество госпитализированных несовершеннолетних пациентов составляет от 20 до 30 человек в сутки.
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В Москве инфекция коронавируса все больше атакует детей. Как стало известно из данных оперативного штаба, ежедневно COVID-19 диагностируют почти у тысячи маленьких пациентов.
«Если мы раньше имели 200-300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи», - заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова телеканалу «Россия 24».
Показатели госпитализации при этом, добавила чиновник, в столице составляют от 20 до 30 несовершеннолетних в сутки.
Власти Москвы между тем не планируют переводить школы на удаленный формат обучения. По сравнению с прошлым годом, сообщили в московском Департаменте образования и науки, подавляющее число учителей в столице прошли вакцинацию от коронавируса.