Армия Визит «Смольного»: учебный корабль БФ ошвартовался в Балтийске Андрей Аркадьев На корабле находились свыше 128 курсантов и 17 офицеров калининградского высшего военно-морского учебного заведения Военного учебно-научного центра ВМФ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Учебный корабль «Смольный» ошвартовался в Военной гавани Балтийска в Калининградской области после выполнения задач дальнего похода, сообщает пресс-служба Балтийского флота. На корабле находились свыше 128 курсантов и 17 офицеров калининградского высшего военно-морского учебного заведения Военного учебно-научного центра ВМФ. За время похода курсанты несли специальные вахты на корабле, отрабатывали учения по борьбе за живучесть, выполняли функциональные обязанности командира отделения. «Смольный» - учебный корабль 1-го ранга. Построен по проекту 887 («Смольный»), оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Всего на этом корабле прошли подготовку более 16 тысяч курсантов. Полное водоизмещение учебного корабля - 7 270 тонн. Длина - 138 метров, ширина - 17,2 метра, высота - 17 метров, осадка 5,5 метра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика