Учебный корабль «Смольный» ВМФ России прибудет в Североморск в конце сентября

Учебный корабль «Смольный», следуя из Севастополя в Североморск, движется утвержденным маршрутом в Северном море в рамках третьего этапа дальнего похода с целью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений.

На борту учебного корабля находятся свыше 200 курсантов Тихоокеанского и Черноморского высших военно-морских училищ. Планируется, что учебный корабль «Смольный» прибудет в главную базу Северного флота, в Североморск в конце сентября.

План дальнего похода утвержден Главнокомандующим Военно-Морским флотом адмиралом Николаем Евменовым. Он поставил задачу руководителям морской практики на борту корабля использовать каждую милю похода для максимально эффективного обучения курсантов.

В течение дальнего похода курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике. Также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.