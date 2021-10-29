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Авиаторы Северного флота передали две тонны жидкого кислорода в больницы Костромской области

Андрей Аркадьев
15:05 29.10.2021
Кислород вырабатывают при помощи станций авиационных технических баз, а хранят и перевозят в жидком виде в контейнерах.
Авиаторы Северного флота передали две тонны жидкого кислорода в больницы Костромской области
© Фото: Минобороны России
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Авиаторы Северного флота передали две тонны жидкого кислорода больницам Костромской области. Как сообщает пресс-служба флота, встреча прошла на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Кислород нужен для тяжелобольных пациентов, в том числе для тех, кто переносит COVID-19. Ранее жизненно важный газ отправили Архангельской области. Также Северный флот собирается передать его для жителей Коми.

Кислород вырабатывают при помощи станций авиационных технических баз, а хранят и перевозят в жидком виде в контейнерах.

Ранее военные ЦВО передали партию кислорода медучреждениям Башкирии и Ульяновской области. Всего Минобороны передало медучреждениям страны более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.

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