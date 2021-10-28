Военные ЦВО передали партию кислорода медучреждениям Башкирии и Ульяновской области

Авиачасти, дислоцированные в Оренбургской и Ульяновской областях, передали по три тонны сжиженного кислорода медучреждениям Башкирии и Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Авиачасти Минобороны России и дальше планируют помогать региональным лечебным учреждениям. При этом обеспечение кислородом гражданских медицинских организаций не отражается в худшую сторону на боеготовности частей.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается кислорододобывающими станциями на автомобильном шасси. Они необходимые для получения из атмосферы жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Он нужен для использования в кислородных системах воздушных судов, предназначенных для поддержания жизнедеятельности экипажа, включая высотные полеты и катапультирование.

Всего Минобороны передало медучреждениям страны более 347 тонн сжиженного кислорода. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.

Ранее сообщалось, что Минобороны России отправит самолетами военных медиков в Хакасию для помощи с COVID-19.