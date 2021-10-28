Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии. За свое упражнение с булавами Аверина получила оценку 27,100 балла.

Сестра Дины Арина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 26,750 балла. Бронзовая награда у представительницы Белоруссии Анастасии Салос (26,400).

Ранее на текущем чемпионате мира Дина Аверина стала победительницей индивидуальных соревнований в упражнениях с обручем и мячом.

Напомним, что чемпионат мира 2021 года проходит в японском Китакюсю и завершится 31 октября.