В КПРФ прокомментировали уголовное дело после инцидента с Рашкиным

Представитель партии КПРФ Александр Ющенко прокомментировал информацию о том, что депутат Валерий Рашкин был задержан по обвинению в нелегальной охоте. По словам Ющенко, партия ожидает официальной информации о причастности Рашкина к данному инциденту. При этом не исключается версия провокации.

«Мы можем основываться только на официальных документах от правоохранительных органов... Мы будем внимательно следить за ситуацией - Рашкин является депутатом Государственной думы, первым секретарем московского Горкома. Естественно, он является активным членом партии, достаточно популярным политиком. Может это провокация, может нет. В данном случае мы находимся как зрители, будем наблюдать», - рассказал депутат «Звезде».

Ющенко отметил, что у Рашкина не обнаружили при себе оружия. Возможно, депутат нашел убитого лося и по какой-либо причине погрузил его в багажник машины, считает Ющенко.

Предполагается, что депутат Рашкин якобы занимался нелегальной охотой в Саратовской области. Был составлен административный протокол, сообщается о возбуждении уголовного дела.