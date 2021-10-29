Депутат Рады заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС

Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Речь идет об углях марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)», — написал он в своем Telegram-канале.

Герус отметил, что участники рынка пояснили депутату, что запрет не распространяется на коксующийся уголь.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС становится все хуже: на складах находится почти в четыре раза меньше сырья, чем необходимо. При этом отмечалось, что на некоторых ТЭС данного вида топлива осталось не более чем на несколько дней.