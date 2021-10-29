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Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил воздушный «налет» в заливе Петра Великого

Тимур Шерзад
12:55 29.10.2021
Завершив учебно-боевые упражнения, экипаж корвета отработал поражение надводных целей при помощи противокорабельного комплекса «Уран» - пуски были электронными. 
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил воздушный «налет» в заливе Петра Великого
© Фото: Минобороны России
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Корвет «Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота отразил воздушный налет условного противника в акватории залива Петра Великого. 

Корвет отработал подготовку к походу и бою, после чего вышел в море, направившись на полигон. Там экипаж обнаружил надводный корабль условного противника - морской щит-мишень. Он был успешно поражен с помощью артиллерийской установки А-190. 

После этого корвет форсировал район с условной минной опасностью, уничтожив макеты плавающих мин при помощи зенитного артиллерийского комплекса АК-630. Также были отражены средства воздушного нападения условного неприятеля, при этом вовсю ставились активные радиоэлектронные помехи.

Завершив учебно-боевые упражнения, экипаж корвета отработал поражение надводных целей при помощи противокорабельного комплекса «Уран» - пуски были электронными.

Не осталась в стороне и авиация корвета - экипаж палубного вертолета Ка-27 совершил взлеты и посадки на палубу «Цыденжапова». В их ходе осуществлялась тренировка слаженности действий авианаводчиков, а также проверка работоспособности авиационного комплекса корабля. 

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