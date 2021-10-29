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Военные медики обсудили план работы по борьбе с COVID-19 на заседании оперштаба в Хакасии

Андрей Аркадьев
12:32 29.10.2021
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные врачи, прибывшие в Хакасию помогать региону в борьбе с коронавирусом, приняли участие в заседании оперативного штаба под руководством губернатора Республики Валентина Коновалова.

Участники встречи определили лечебные учреждения, где нужна дополнительная помощь военных медиков, обсудили направление совместной работы, взаимодействие с местными специалистами.

Ранее сообщалось, что военных медиков из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей доставили в Абакан военно-транспортными самолетами. Это терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи с большим опытом работы с больными COVID-19.

Распоряжение оказать помощь Хакасии дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

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