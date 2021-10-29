Армия Коронавирус Военные медики обсудили план работы по борьбе с COVID-19 на заседании оперштаба в Хакасии Андрей Аркадьев Губернатор Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные врачи, прибывшие в Хакасию помогать региону в борьбе с коронавирусом, приняли участие в заседании оперативного штаба под руководством губернатора Республики Валентина Коновалова. Участники встречи определили лечебные учреждения, где нужна дополнительная помощь военных медиков, обсудили направление совместной работы, взаимодействие с местными специалистами. Ранее сообщалось, что военных медиков из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей доставили в Абакан военно-транспортными самолетами. Это терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи с большим опытом работы с больными COVID-19. Распоряжение оказать помощь Хакасии дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика