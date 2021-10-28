Самолеты МО РФ с военными медиками прибыли в Хакасию для борьбы с COVID-19

В Абакане сегодня приземлились самолеты военно-транспортной авиации ВКС с военными медиками из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей. Они помогут врачам республики в лечении пациентов с коронавирусом.

Распоряжение оказать помощь Хакасии дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. В составе бригады - 33 человека. Это терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи с большим опытом работы с больными COVID-19.

В самом регионе очень тяжелая ситуация с коронавирусом. С 22 часов вечера до 6 утра действует комендантский час и не работает общественный транспорт. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.

В настоящее время для помощи в борьбе с COVID-19 в Туле задействовано 65 специалистов-медиков Западного военного округа.

По поручению президента России Минобороны передало более 347 тонн сжиженного кислорода для медучреждений. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.