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Самолеты МО РФ с военными медиками прибыли в Хакасию для борьбы с COVID-19

Андрей Аркадьев
18:04 28.10.2021
Распоряжение оказать помощь региону дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Абакане сегодня приземлились самолеты военно-транспортной авиации ВКС с военными медиками из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей. Они помогут врачам республики в лечении пациентов с коронавирусом.

Распоряжение оказать помощь Хакасии дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. В составе бригады - 33 человека. Это терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи с большим опытом работы с больными COVID-19.

В самом регионе очень тяжелая ситуация с коронавирусом. С 22 часов вечера до 6 утра действует комендантский час и не работает общественный транспорт. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.

В настоящее время для помощи в борьбе с COVID-19 в Туле задействовано 65 специалистов-медиков Западного военного округа. 

По поручению президента России Минобороны передало более 347 тонн сжиженного кислорода для медучреждений. Каждые сутки оборонное ведомство производит и передает более 20 тонн кислорода.

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