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Военные медики ЦВО прилетели в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом

Егор Левин
08:40 29.10.2021
По поручению президента РФ министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему ЦВО оказать помощь медицинским учреждениям республики.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Хакасию, чтобы помочь местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самолет Военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил в Абакан военнослужащих медицинских подразделений из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей. Всего в Хакасию отправились более 30 военных медиков с большим профессиональным опытом в диагностике и лечении пациентов, заразившихся коронавирусом.

По поручению президента России Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь медицинским учреждениям Хакасии.

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