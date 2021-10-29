Армия Военные медики ЦВО прилетели в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом Егор Левин По поручению президента РФ министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему ЦВО оказать помощь медицинским учреждениям республики. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Хакасию, чтобы помочь местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. Самолет Военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил в Абакан военнослужащих медицинских подразделений из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей. Всего в Хакасию отправились более 30 военных медиков с большим профессиональным опытом в диагностике и лечении пациентов, заразившихся коронавирусом. По поручению президента России Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь медицинским учреждениям Хакасии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика