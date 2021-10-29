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Эксперт рассказала кому необходимо регистрироваться по паспорту в мессенджерах

Кира Карон
11:42 29.10.2021
В случае отсутствия информации или при наличии данных о недействительности документа в регистрации должны отказать.
Эксперт рассказала кому необходимо регистрироваться по паспорту в мессенджерах
© Фото: imago-images.de, Globallookpress
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В России с 1 марта 2022 года всякий новый пользователь любого мессенджера, который используется на территории РФ, обязан пройти регистрацию. Во многом новые правила повторяют те, что начали свое действие в 2018 году, но есть и новации. IT-менеджер Наталья Воронина прокомментировала новые правила в мессенджерах.

«В новом постановлении речь идет о любых мессенджерах, работающих на территории России. Но мне непонятно, как должны поступать пользователи Jabber, ICQ или некоторых версий Skype, которые пользуются этими сервисами много лет, ведь когда они регистрировались, никакой идентификации по телефонному номеру не было», - сказала Воронина.

Она добавила, что этот правительственный документ если и будет применим, то только к новым пользователям мессенджеров, да и то не всем, пишет Life.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает анонимную регистрацию в мессенджерах. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, с весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту.

Из документа также следует, что компания - владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.

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