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Пользователей мессенджеров в РФ обяжут предъявить паспорт

Роман Захаров
17:14 23.10.2021
Нововведения вступят в силу в следующем году.
Пользователей мессенджеров в РФ обяжут предъявить паспорт
© Фото: Fabian Sommer, dpa, globallookpress
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает анонимную регистрацию в мессенджерах. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, с весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту.

Из документа также следует, что компания-владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.

Отмечается, что подтвердить достоверность номера оператор должен будет в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, то владелец мессенджера не позволит пользователю сделать регистрацию.

Если же данные абонента изменятся, то в течение 24 часов должна будет произойти повторная идентификация.

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