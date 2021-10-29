СМИ: испытания гиперзвукового оружия США задержали перед саммитом Байдена и Путина

СМИ сообщили, что Белый дом на некоторое время задержал запланированные испытания гиперзвукового оружия, которые должны были стартовать в июне накануне саммита президентов Соединенных Штатов и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Такое решение якобы было принято меньше чем за неделю до встречи глав государств.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на ряд источников. Согласно информации прессы, подобные меры в отношении давно установленных сроков испытаний будто бы были приняты с целью неусиления напряженности с Москвой.

Белый дом объявил публикацию издания неточной. В Пентагоне, в свою очередь, комментировать данные сведения отказались.