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СМИ: испытания гиперзвукового оружия США задержали перед саммитом Байдена и Путина

Анна Берестовая
00:32 29.10.2021
Соединенные Штаты, по данным прессы, не хотели усиливать напряженность с РФ перед встречей президентов стран.
СМИ: испытания гиперзвукового оружия США задержали перед саммитом Байдена и Путина
© Фото: defense.gov
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СМИ сообщили, что Белый дом на некоторое время задержал запланированные испытания гиперзвукового оружия, которые должны были стартовать в июне накануне саммита президентов Соединенных Штатов и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Такое решение якобы было принято меньше чем за неделю до встречи глав государств.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на ряд источников. Согласно информации прессы, подобные меры в отношении давно установленных сроков испытаний будто бы были приняты с целью неусиления напряженности с Москвой.

Белый дом объявил публикацию издания неточной. В Пентагоне, в свою очередь, комментировать данные сведения отказались.

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