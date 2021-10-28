ФСБ ликвидировала сторонника ИГ* готовившего теракт в Мурманской области

Сотрудники ФСБ РФ уничтожили в мурманской Кандалакше сторонника «Исламского государства»*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщили в четверг.



«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», - говорится в релизе.

Отмечается, что террорист при попытке задержания начал отстреливаться. Боевик был уничтожен ответным огнем.

На месте задержания, в доме у исламиста изъяли целый арсенал.

Ранее сотрудники ФСБ РФ ликвидировали ячейку «Исламского государства»*, которая действовала на территории колонии в Югре. По данным следствия, один из заключенных организовал ячейку ИГ*, куда позже привлек других отбывающих наказание.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.