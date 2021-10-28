После видео из «красной зоны» прокуратура проверит ковидный госпиталь в Томске

В Томской области после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в «красной зоне» три дня ухаживал за своей бабушкой в респираторном госпитале МЧС №2 Томска, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«По обстоятельствам, изложенным в СМИ и запечатленным на видео, организовано проведение проверки», - сообщил собеседник агентства.

Ранее беспрецедентный случай произошел в одном из медицинских учреждений Томской области. Внук, переодевшийся врачом, якобы проник в отделение для больных коронавирусной инфекцией, чтобы ухаживать за своей тяжело больной 84-летней бабушкой.

Произошедшую ситуацию, получившую огласку благодаря СМИ, уже прокомментировали власти региона. Замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко инициировала служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2 в связи с произошедшим. Как указал «Интерфакс», сложившуюся в медучреждении ситуацию она назвала недопустимой как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности.