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После видео из «красной зоны» прокуратура проверит ковидный госпиталь в Томске

Кира Карон
08:25 28.10.2021
ЛИД: Мужчина под видом врача три дня приходил в госпиталь МСЧ № 2 в Томске и снимал на камеру условия, в которых его бабушка проходит лечение.
После видео из «красной зоны» прокуратура проверит ковидный госпиталь в Томске
© Фото: ОГБУЗ《МСЧ-2》Медико-санитарная часть №2 г.Томск, ВКонтакте
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В Томской области после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в «красной зоне» три дня ухаживал за своей бабушкой в респираторном госпитале МЧС №2 Томска, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«По обстоятельствам, изложенным в СМИ и запечатленным на видео, организовано проведение проверки», - сообщил собеседник агентства.

Ранее беспрецедентный случай произошел в одном из медицинских учреждений Томской области. Внук, переодевшийся врачом, якобы проник в отделение для больных коронавирусной инфекцией, чтобы ухаживать за своей тяжело больной 84-летней бабушкой.

Произошедшую ситуацию, получившую огласку благодаря СМИ, уже прокомментировали власти региона. Замгубернатора Томской области по соцполитике Алена Левко инициировала служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2 в связи с произошедшим. Как указал «Интерфакс», сложившуюся в медучреждении ситуацию она назвала недопустимой как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности.

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