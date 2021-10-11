Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО

Ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию приостановили. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, запрет затрагивает кукурузную лапшу, вермишель, чипсы, а также «яйца с десертом из шоколадного крема» и печенья с игрушкой-сюрпризом.

Причиной запрета послужило наличие в этих продуктах ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои - в некоторых образцах их содержание было превышено в пять раз. На этикетке же информация об этих компонентах отсутствовала.