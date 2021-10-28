Эксперт Роспотребнадзора рассказала, кто чаще всего болеет COVID-19

В России чаще всего болеют люди пожилого возраста, число новых случаев COVID-19 среди лиц старше 65 лет продолжает расти. Об этом рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения», - цитирует Руженцову РИА Новости.

Также Руженцова сообщила, что COVID-19 может способствовать облысению. Она отметила, что при тяжелой форме заболевания коронавирусом, человеку потребуется больше времени для восстановления здоровья.