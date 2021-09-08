В России подешевели картофель и морковь

В Росстате рассказали, что в стране четвертую неделю подряд продолжает падать цена на белокочанную капусту. Снижаются цены и на лук, картофель, морковь. При этом огурцы и помидоры дорожают.

По данным ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию с 31 августа по 6 сентября снизились на 0,8%. К примеру, лук подешевел на 0,33%, картофель - на 1,77%, морковь - на 3,45%, яблоки - на 0,67%.

При этом цена на огурцы на прошлой неделе выросла на 1,04%. Помидоры, дорожая вторую неделю, прибавили 1,31%, передает РИА Новости.

С начала года к 6 сентября картофель в России подорожал на 27,15%, капуста - на 90,6%, лук - на 25,03%. Морковь с начала 2021 года выросла в цене на 43,76%, яблоки - на 5,55%.

«В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 42,9%, морковь - на 34,8%, картофель - на 17%», - сообщили в Росстате.

Стоимость моркови в 10 регионах уменьшилась на 0,1-19,9%, в 11 регионах - на 20-29,9%, в 60 регионах - на 30-49,9%. При этом в четырех субъектах цены выросли на 0,1-5,5%.

Ранее в Кремле положительно оценили меры по сдерживанию цен на продукты в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что цены на продукты в стране растут вследствие мировой конъюнктуры, а также определенных внутренних процессов.