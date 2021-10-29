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Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в небе над Калининградской областью

Кира Тило
00:51 29.10.2021
На высоте от 2000 до 5000 метров летчику необходимо приблизиться к воздушному танкеру на 10-15 метров и выполнить дозаправку.
Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в небе над Калининградской областью
© Фото: Минобороны РФ
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В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи морской авиации Балтийского флота выполнили задачи по ночной дозаправке самолетов топливом в воздухе над Калининградской областью.

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России в темное время суток. К отработке сложного элемента привлечено более 10 самолетов. Дозаправка в воздухе проводилась как одиночно, так и в составе пары.

Дозаправка в воздухе - один из самых сложных видов летной подготовки. К дозаправке допускаются летчики первого и второго классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые восемь-десять стыковок совершают с инструкторами, далее три-четыре вылета самостоятельно. На высоте от 2000 до 5000 метров и при скорости 500-600 км/ч летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки. В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации. Способность дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет действовать самолетам как в оперативно-тактической глубине, так и для решения задач в районах, находящихся на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета по маршруту следования достаточно поднять в воздух самолет-заправщик.

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