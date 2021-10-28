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Посол РФ в Париже: обвинения в сторону России о провокации газового кризиса граничат с бредом

Елизавета Потейчук
22:02 28.10.2021
Дипломат при этом заявил, что Европа специально затягивала процесс строительства газопроводов из России.
Посол РФ в Париже: обвинения в сторону России о провокации газового кризиса граничат с бредом
© Фото: pexels.com
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Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обвинения в сторону РФ о провокации газового кризиса в Европе граничат с бредом, так как отечественные компании и сама Россия никогда не нарушали своих контрактных обязательств.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ в Европе. И опять видим граничащие с бредом обвинения в адрес России. Мол, "Газпром" искусственно провоцирует этот кризис. При этом Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств, и это признают все наши партнеры», - цитирует РИА Новости слова посла на дискуссионном ужине Ассоциации друзей издания Le Passage.

Мешков также упомянул, что Европа выступала за привязку цен на газ к спотовому рынку, а также специально затягивала процесс строительства газопроводов из РФ.

«Кстати, Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейский рынок в целом на 8,7%. В абсолютных величинах это 11 миллиардов кубометров газа, а американские и ближневосточные компании, напротив, недопоставили 9 миллиардов кубометров», - подчеркнул дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» полностью восполнил нехватку американского газа в Европе. Президент поручил компании приступить к заполнению газом европейских хранилищ сразу после российских.

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