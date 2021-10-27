Путин заявил, что «Газпром» полностью восполнил нехватку американского газа в Европе

Российская компания «Газпром» полностью восполнила нехватку американского газа в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

«Кстати, "Газпром" восполнил (нехватку газа в Европе. - Прим. ред.), поставил больше, чем тот объем, который американцы и поставщики из Ближнего Востока сняли. При этом спрос на газ вырос - из-за опадения выработки электроэнергии из возобновляемых источников», - сказал президент.

Также президент поручил «Газпрому» сразу после закачки топлива в российские хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Это позволит создать более стабильную ситуацию на европейском топливном рынке.

Ранее сообщалось, что «Газпром» намерен закачать в российские подземные хранилища рекордные объемы газа - 72,638 миллиарда кубических метров. В компании отметили, что Единая система газоснабжения готова к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 - начале 2022 года.