Молдавия заключила контракт на закупку миллиона кубометров газа у Нидерландов

Молдавия договорилась о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol. Согласно первому пробному контракту, компания должна доставить газ в страну 27 октября.

«Компания Vitol, один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа», - сообщила пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики.

Как пишет РИА Новости, цена газа не разглашается. Пробное топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для того, чтобы уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.

Ранее Молдавия на тех же условиях приобрела миллион кубометров газа у польской компании PGNiG. Также власти страны обозначили, что ведут переговоры и с российским «Газпромом» о подписании долгосрочного соглашения на поставки природного газа