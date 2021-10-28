Губернатор Подмосковья сообщил о возможном введении QR-кодов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны Подмосковья могут открыть с 8 ноября, но по QR-кодам. Со слов главы региона, на данный момент закрытие сетей общественного питания необходимо, чтобы сбить высокие темпы заболеваемости коронавируом.

«Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее в парке «Патриот» развернули временный госпиталь для лечения COVID-19. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дополнительные койки появились благодаря Министерству обороны РФ.