В парке «Патриот» развернули временный госпиталь для лечения COVID-19

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом вновь развернули в парке «Патриот» в Московской области. Дополнительные койки появились благодаря Министерству обороны РФ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо Минобороны РФ, что очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей», - сказал глава региона в эфире телеканала «360».

Как отметил Воробьев, для Московской области очень важна поддержка военных, так как в регионе хотят по максимуму оказать помощь всем пациентам с коронавирусом, кто в ней нуждается.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что в Московской области в работающем состоянии находятся 502 аппарата ИВЛ, уточнив, что данное количество является для них рекордным.