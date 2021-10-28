В Санкт-Петербурге прошли похороны режиссера Александра Рогожкина

Кинорежиссер Александр Рогожкин, снявший фильмы «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Прощание и похороны Александра Рогожкина прошли на Богословском кладбище», - сообщили РИА Новости на киностудии «Ленфильм».

Проститься с мастером пришли многие его друзья и коллеги.

Режиссер умер от тяжелой и продолжительной болезни 23 октября в возрасте 72 лет. Рогожкин также хорошо известен по фильмам «Кукушка», «Блокпост» и «Перегон».

Многие известные актеры получили путевку в «большую профессиональную жизнь» именно благодаря работе с Александром Рогожкиным - он открыл для российского кино финского актера Вилле Хаапасало и создал любимый многими образ генерала Иволгина в исполнении актера Алексея Булдакова.

В комментарии «Звезде» Сергей Селин также вспомнил, как благодаря Александру Рогожкину они вместе с Александром Лыковым смогли получить роли в сериале «Улицы разбитых фонарей».