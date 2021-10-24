Селин рассказал, как Рогожкин дал ему роль в «Улицах разбитых фонарей»

Заслуженный артист РФ Сергей Селин в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о режиссере Александре Рогожкине. По словам актера, его смерть является серьезной потерей для многих артистов.

«Для меня это горе. Он был как отец крестный многих-многих из нас. Это вся команда “Улиц разбитых фонарей”, это вся команда “Убойной силы” и это практически вся команда “Особенностей национальной охоты”. Только его талант мог еще и нас поднять. Человек он был великолепный. Это серьезная потеря для многих артистов», - поделился воспоминаниями артист.

Кроме того, Селин рассказал, как он и Александр Лыков, благодаря режиссеру Рогожкину, смогли получить роли в «Улицах разбитых фонарей».

«Мы стояли с Сашей Лыковым и пили пиво у ларьков около станции метро Горьковская...Подошел к нам Александр Владимирович Рогожкин. Он постоял с нами. На следующий день мы были с Сашей приглашены вообще без проб. Нам просто сказали, что мы утверждены. Это сделал Рогожкин. Ну как я ему могу быть не благодарен за это?», - рассказал он.

По словам Селина, именно Рогожкин дал ему путевку в «большую профессиональную жизнь».

Сегодня стало известно о смерти 72-летнего режиссера Александра Рогожкина. По данным СМИ, он умер после продолжительной болезни.