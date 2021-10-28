В Москве на детскую коляску с ребенком упали строительные ограждения
В результате происшествия мальчика госпитализировали в больницу.
© Фото: Прокуратура города Москвы
В Москве на улице Молодцова на детскую коляску упали строительные ограждения. В коляске находился 11-месячный мальчик. На данный момент производится прокурорская проверка.
«На ул. Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома. Мальчик госпитализирован», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.
Ранее в Ленинградской области поезд «Сапсан» сбил детскую коляску на железнодорожных путях. По предварительным данным было установлено, что мать ребенка переходила железнодорожные пути с коляской на запрещающий сигнал светофора.