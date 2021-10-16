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«Сапсан» сбил коляску с ребенком в Ленинградской области

Елизавета Потейчук
14:52 16.10.2021
По данным Северо-западной прокуратуры, мать с ребенком в коляске переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
«Сапсан» сбил коляску с ребенком в Ленинградской области
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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В Ленинградской области в Тосненском районе поезд «Сапсан» сбил коляску, в которой находилась девочка младенческого возраста. Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, исправность и работоспособность оборудования железнодорожного пешеходного перехода, действия машиниста скоростного поезда, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным установлено, что мать ребёнка переходила железнодорожные пути с коляской на запрещающий сигнал светофора. Наезд на коляску совершил проезжающий пассажирский поезд № 756 Москва - Санкт-Петербург. Девочку доставили в больницу, врачам не удалось ее спасти.

Ранее поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона. Пострадавших зафиксировано не было.

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