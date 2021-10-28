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Президент Молдавии рассказала, почему затянулись переговоры с «Газпромом»

Елизавета Потейчук
20:25 28.10.2021
Майя Санду заявила о намерении Молдавии получить самую выгодную цену на газ, поэтому переговоры с «Газпромом» длятся длительное время.
Президент Молдавии рассказала, почему затянулись переговоры с «Газпромом»
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что власти страны желают получить самую оптимальную цену на газ, поэтому переговоры с «Газпромом» затянулись. Об этом она сообщила на брифинге.

«Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», - объяснила Санду.

Глава государства также упомянула, что власти Молдавии намерены в переговорах с «Газпромом» добиваться более выгодных условий, так как от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.

Ранее «Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию. Стороны продолжают вести переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию и по текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».

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