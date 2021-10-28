Президент Молдавии рассказала, почему затянулись переговоры с «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что власти страны желают получить самую оптимальную цену на газ, поэтому переговоры с «Газпромом» затянулись. Об этом она сообщила на брифинге.

«Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», - объяснила Санду.

Глава государства также упомянула, что власти Молдавии намерены в переговорах с «Газпромом» добиваться более выгодных условий, так как от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.

Ранее «Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию. Стороны продолжают вести переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию и по текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».