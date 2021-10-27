Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию

Валентина Пескова
22:29 27.10.2021
Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Молдавии Андрей Спыну еще раз встретились в Санкт-Петербурге.
«Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию
© Фото: пресс-служба ПАО "Газпром"
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча председателя правления концерна «Газпром» Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Молдавии и министром инфраструктуры и регионального развития страны Андреем Спыну, и председателем правления «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.

Стороны продолжают вести переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию и по текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».

Напомним, долг Молдавии «Газпрому» за поставки газа в настоящий момент с учетом просрочки платежей составляет 709 миллионов долларов. Если задолженность не будет погашена, российский газовый гигант прекратит поставки топлива в республику.

Пока же Молдавия заключила пробные контракты в качестве эксперимента на поставку газа с Нидерландами (компанией Vitol) и Польшей (концерном PGNiG).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:29 В стране и мире
«Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию
21:06 В стране и мире
Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова
18:43 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что «Газпром» полностью восполнил нехватку американского газа в Европе
20:38 В стране и мире
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве
18:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил должность детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
Популярное
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.