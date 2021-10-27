«Газпром» провел новые переговоры об условиях поставок газа в Молдавию

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча председателя правления концерна «Газпром» Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Молдавии и министром инфраструктуры и регионального развития страны Андреем Спыну, и председателем правления «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.

Стороны продолжают вести переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдавию и по текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».

Напомним, долг Молдавии «Газпрому» за поставки газа в настоящий момент с учетом просрочки платежей составляет 709 миллионов долларов. Если задолженность не будет погашена, российский газовый гигант прекратит поставки топлива в республику.

Пока же Молдавия заключила пробные контракты в качестве эксперимента на поставку газа с Нидерландами (компанией Vitol) и Польшей (концерном PGNiG).