В Подмосковье госпитализируют более тысячи человек с COVID-19 ежедневно

Ситуация с коронавирусом в Московской области настолько сложная, что в регионе госпитализируют ежедневно более тысячи человек с новой инфекцией.

«Врачи работают, мы развернули дополнительные койки», - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отметил глава региона, 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье - не вакцинированы.

«Мы проанализировали и в очередной раз видим, что на койках восемь человек из десяти - то есть 80% - невакцинированных. И это, как правило, категория 50+», - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор сообщил, что власти региона рассчитывают на значительное снижение темпов заражения COVID-19 после нерабочих дней, которые закончатся 7 ноября. Во время длинных выходных люди могут продолжать приходить на пункты вакцинации и делать прививки, так как медики своей работы не прекращают.

Для помощи пациентам с коронавирусом в Московской области временный госпиталь для госпитализации инфицированных силами Минобороны РФ вновь развернули в парке «Патриот».