Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье госпитализируют более тысячи человек с COVID-19 ежедневно

Валентина Пескова
20:14 28.10.2021
Губернатор региона заявил, что власти рассчитывают на значительное снижение темпов заражения коронавирусом после нерабочих дней.
В Подмосковье госпитализируют более тысячи человек с COVID-19 ежедневно
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

Ситуация с коронавирусом в Московской области настолько сложная, что в регионе госпитализируют ежедневно более тысячи человек с новой инфекцией.

«Врачи работают, мы развернули дополнительные койки», - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отметил глава региона, 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье - не вакцинированы.

«Мы проанализировали и в очередной раз видим, что на койках восемь человек из десяти - то есть 80% - невакцинированных. И это, как правило, категория 50+», - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор сообщил, что власти региона рассчитывают на значительное снижение темпов заражения COVID-19 после нерабочих дней, которые закончатся 7 ноября. Во время длинных выходных люди могут продолжать приходить на пункты вакцинации и делать прививки, так как медики своей работы не прекращают.

Для помощи пациентам с коронавирусом в Московской области временный госпиталь для госпитализации инфицированных силами Минобороны РФ вновь развернули в парке «Патриот».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:19 В стране и мире
Молдавия решила купить газ у украинского «Нафтогаза»
20:42 В стране и мире
В Москве на детскую коляску с ребенком упали строительные ограждения
19:09 В стране и мире
Видео
Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве
18:38 В стране и мире
Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры
17:58 В стране и мире
Видео
На Украине полностью запретили гастроли российских артистов
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.