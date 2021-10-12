СМИ: блогер на Bentley сбила ребенка в Москве

На западе Москвы автомобиль марки Bentley сбил маленького ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Предположительно за рулем находилась популярный Instagram-блогер и дизайнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В районе 5-го дома на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе», - цитирует агенство источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, возраст ребенка - меньше 12 лет, его госпитализировали в медучреждение для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи с ее участием. По ее словам, она пробыла здании МВД около трех часов.