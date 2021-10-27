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Воробьев: рекордные 502 ИВЛ работают в Подмосковье

Анна Берестовая
00:17 27.10.2021
В Подмосковье подключили к ИВЛ рекордное число пациентов.
Воробьев: рекордные 502 ИВЛ работают в Подмосковье
© Фото: Yurii Rylchuk Keystone Press Agency Globallookpress
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В Московской области в настоящий момент находятся в работающем состоянии 502 аппарата искусственной вентиляции легких. Такую цифру озвучил губернатор региона Андрей Воробьев, уточнив, что данное количество является рекордным.

Глава Подмосковья рассказал, что большое количество коек в медучреждениях заняты пациентами, хотя свободные места еще остаются. Он уточнил также, что в больницах сейчас лежит около 10 тысяч человек, из которых 80% являются невакцинированными гражданами.

«Здравоохранение работает на пределе», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Москве и области была выявлена новая мутация коронавируса AY.4.2. Ранее не зарегистрированную форму заболевания подтвердили у трех пациентов.

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