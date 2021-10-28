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Представители общественного совета при МО РФ посетили Сакский военный санаторий в Крыму

Тимур Шерзад
18:29 28.10.2021
Участники встречи обсудили планы развития как санатория, так и курортной отрасли в целом. Представителям совета рассказали о ходе реализации туристско-рекреационного кластера «Лечебно-оздоровительный отдых» в рамках Федеральной целевой программы, о привлечении инвестиций. 
Представители общественного совета при МО РФ посетили Сакский военный санаторий в Крыму
© Фото: saki-pirogova.ru
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Представители общественного совета при Минобороны России посетили в ходе рабочей поездки Сакский военный санаторий имени Пирогова в Крыму. 

Представители совета ознакомились с главными достижениями и перспективами развития здравницы. Так, например, им был представлен фильм об инновационных технологиях санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Они уже внедрены и успешно используются в санатории. 

После участники встречи обсудили планы развития как санатория, так и курортной отрасли в целом. Представителям совета рассказали о ходе реализации туристско-рекреационного кластера «Лечебно-оздоровительный отдых» в рамках Федеральной целевой программы, о привлечении инвестиций. 

Ранее сообщалось, что делегация Общественного совета при Минобороны России посетила фрегат «Адмирал Макаров» в Крыму.

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