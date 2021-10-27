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Делегация Общественного совета при МО посетила фрегат «Адмирал Макаров» в Крыму

Андрей Аркадьев
16:16 27.10.2021
Также встреча с общественниками прошла в высшем военно-морском училище имени Нахимова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В Крым прибыла делегация Общественного совета при Министерстве обороны РФ. Гости уже побывали в штабе Черноморского флота. Члены делегации пообщались с офицерами и представителями администрации Севастополя. Еще одна встреча прошла в высшем военно-морском училище имени Нахимова.

Также общественники побывали в военно-морском клиническом госпитале, где беседовали с медиками и пациентами. Кроме того, делегация посетила фрегат «Адмирал Макаров». Там выступили с музыкальными номерами  артисты Черноморского флота, прошла церемония вручения грамот и подарков.

Ранее сообщалось, что Общественный совет оценил то, как живут и служат бойцы 150-й мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

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