Награжденные за мужество дети-герои рассказали истории своих подвигов

В Совете Федерации наградили детей-героев. Корреспондент «Звезды» Диана Сирази рассказала трогательные истории маленьких спасителей и познакомила с героической десяткой поближе.

В Свердловской области 16-летний Сергей Тетеревков показал, как выносил через окно детей, стоя у сгоревшего дома. Юноша бросился туда, задыхаясь от дыма и едва стоя на ногах. Подросток спас шестерых детей.

«Я даже не помню, что я почувствовала, все отказало, просто представляю, чтобы было, если бы не успел, описать даже не могу», - поделилась эмоциями мама Сергея Лариса Тетеревкова.

Школьников из разных регионов страны на церемонии награждения поздравили по видеосвязи. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила детей за отвагу.

«Я хочу вас за это поблагодарить, за то, что вы не стали равнодушными к чужой беде, спасали людей из воды, из огня, защищали людей от агрессивных животных», - подчеркнула она.

Аня Урбайтис из Волгограда учится в седьмом классе. Она считает себя самой тихой в школе и говорит, что боится насекомых. Однако девочка не побоялась спасти ребенка от стаи бродячих собак.

«У меня такая же ситуация в детстве была. Я подошла к собаке, хотела ее погладить она меня укусила. Было больно, и я, посмотрев на эту девочку, также это почувствовала», - рассказала Аня Урбайтис.

Одиннадцатилетний Максим Тюрин обычно любит играть зимой в хоккей. Так, он однажды, гоняя шайбу, заметил мальчика, который провалился под лед. По словам Максима, он сам провалился под лед, но все же спас соседского мальчишку.

Данила Черенев, ему девять лет, вытащил девочку из ямы с кипятком после прорыва теплотрассы. Пообщавшись с жкрналистами, он рассказал, что не осознает того, что совершил подвиг.

Круглый отличник, пятиклассник Мансур Боев признался, что не знает, кем хочет стать в будущем. Но мальчик понял свое призвание, когда спас из воды троих тонущих детей. Мансур планирует стать спасателем МЧС.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ориентиром для молодежи героические поступки школьников. Его статс-секретарь Николай Панков зачитал детям поздравление от имени министра.

«В этом году среди героев есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они применили полученные знания, поспешив на помощь людям, попавшим в беду. Дорогие ребята, все люди в погонах восхищаются вашими поступками, мужеством и героизмом», - процитировал Панков слова Шойгу.

Всем детям-героям вручили медаль «За проявленное мужество».