В Совете Федерации наградили детей-героев, проявивших мужество в сложных ситуациях

В Совете Федерации сегодня награждали детей-героев. Каждый из них в экстремальных ситуациях проявил мужество и спас чью-то жизнь. Например, одиннадцатилетний Мансур Боев из Хакасии вытащил из воды троих тонущих детей, а уральский подросток Сергей Тетеревков во время пожара спас шестерых человек.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал такие поступки ориентиром для молодежи. Приветствие от его имени зачитал его заместитель Николай Панков.

«В этом году среди героев есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они применили полученные знания, поспешив на помощь людям, попавшим в беду. Дорогие ребята, все люди в погонах восхищаются вашими поступками, мужеством и героизмом. Здоровья вам и много добрых дел», - сказал замминистра обороны.

Виновникам торжества вручена специальная медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».