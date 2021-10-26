Задержан находившийся 20 лет в розыске заказчик убийства прокурора ХМАО Бедерина

Следственные органы СК РФ по ХМАО-Югра совместно с сотрудниками МВД и ФСБ РФ задержали обвиняемого в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина.

По версии следствия, Юрий Чекин 1963 года рождения, который в 1993 году занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по округу Югра, осуществлял руководство кооперативом.

«Путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли в сумме 15 миллионов 600 тысяч рублей. По данному факту в отношении Чекина было возбуждено уголовное дело», - сообщается на сайте СК РФ.

Бывший финансист находился в розыске 20 лет. Следователи предполагают, что в июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора ХМАО Юрия Бедерина, который, исполняя свой служебный долг, был намерен привлечь Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, выступил в роли заказчика и организовал убийство последнего.

Как напомнили в СК РФ, прокурор Бедерин был убит 25 июля 2000 года в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного пистолета.