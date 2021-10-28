Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу

Употребление мухоморов в пищу в небольших количествах - так называемый «микродозинг» этих ядовитых грибов, о чем сейчас начали говорить некоторые узкопрофильные специалисты, - не несет с собою ничего хорошего. Об этом заявил «Звезде» ведущий инженер сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

«Я не очень понимаю, как можно рекламировать есть такие грибы в СМИ? Мне кажется, что это уже где-то на грани уголовной ответственности. У нас еще со времен Бориса Василькова в 1920-х годов считалось, вот есть ложные опята, они вроде бы и не смертельно опасные. Ну типа токсины там есть, но от них не умрешь. Но потихонечку, если ты их будешь употреблять в пищу, почки ты себе все-таки посадишь. Тут уж, как говорится, где толстый похудеет, там худой - околеет. А если у человека есть еще и хронические заболевания, он это на себе очень быстро почувствует», - прокомментировал специалист.

Как рассказал ведущий сотрудник кафедры МГУ, в красных мухоморах содержится три серьезных токсина - это иботеновая кислота, мустемол и мускарин. И они не разрушаются даже при термической обработке в кипятке - частицы их все равно остаются. То же самое будет, если высушивать эти грибы на солнце под действием ультрафиолета.

«Для летальной дозы среднему взрослому человеку нужно съесть около 10 шляпок мухомора, чтобы умереть. Как правило, при варке токсины частично разрушаются. Поэтому создается иллюзия, что их можно есть. Более того, мускарин обладает наркотическим свойством, то есть привыканием. И если человек будет употреблять их в пищу регулярно, ему захочется есть их все больше», - объяснил эксперт.

Ранее натуропат сообщила «Звезде», что некоторые псевдоврачеватели советуют использовать мухоморы для остановки процесса образования метастаз при раковых заболеваниях. Однако объяснила, что такие «народные средства» не могут отменить профессиональной медицины и имеющихся лекарственных препаратов для лечения подобных онкологических заболеваний.