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Врач назвала грибы с противораковым действием

Светлана Иванова
18:25 06.04.2021
Мухоморы способны блокировать метастазирование, указала гастроэнтеролог.
Врач назвала грибы с противораковым действием
© Фото: Егор Камелев, Pixabay
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В составе мухоморов есть вещества, которые обладают противораковым эффектом. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, натуропат Анна Зименская. Врач указала, что по этой причине мухоморы способны блокировать метастазирование.

«Что касается мухоморов, есть описания, когда их специальным образом готовят и могут употреблять в пищу, но это нецелесообразно, когда есть нормальные грибы, тем более, что можно ошибиться и неправильно приготовить. Как народное лекарство мухоморы используют, там содержатся вещества, которые блокируют метастазирование», - пояснила Зименская.

При этом Зименская подчеркнула, что применительно к фитотерапии лучший эффект достигается за счет использования сразу нескольких методов лечения, в том числе благодаря изменению образа жизни, стандартным тактикам лечения и применению проверенных народных инструментов в качестве дополнения.

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