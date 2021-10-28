В конце недели в Москве ожидается «иллюзия бабьего лета»

Погода в Москве в субботу, 30 октября, может побить полувековой рекорд. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, воздух может прогреться до 14-15 градусов.

«Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его - в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5», - сообщил Тишковец в Instagram.

В воскресенье температура снизится до 10-12 градусов. При этом в выходные в столице будет солнечно и сухо - может «даже возникнуть иллюзия бабьего лета».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снега в Москве не стоит ожидать раньше третьего ноября. По его словам, традиционная зима в столице настанет ближе к концу ноября.