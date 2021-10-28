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В Татарстане введут обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

Алексей Курильченко
15:43 28.10.2021
Распоряжение распространяется на людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели.
В Татарстане введут обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Для жителей Татарстана старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, введут режим обязательно самоизоляции. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Распоряжение вступит в силу с 30 октября и будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

«С 30 октября 2021 года в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия», - цитирует ТАСС слова Фазлеевой.

Раньше аналогичное распоряжение касалось людей старше 65 лет.

Ранее в республике ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп граждан. В их числе лица старше 60 лет, медики, преподаватели, соцработники, сотрудники различных сфер, государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники сферы услуг.

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