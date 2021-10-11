В Татарстане ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Роспотребнадзор опубликовал распоряжение о введении обязательной вакцинации для определенных групп граждан Республики Татарстан с 11 октября. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 г. №7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», - говорится в документе.

Вакцинацию должны пройти лица старше 60 лет, медики, преподаватели, соцработники, сотрудники различных сфер, государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники сферы услуг. Вакцинация первым компонентом препарата должна быть проведена не позднее 9 ноября, а вторым компонентом - до 6 декабря, в ином случае не прошедший вакцинацию сотрудник будет отстранен от работы.

Ранее сообщалось о решении ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в Приморье. Для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей в Приморье обязательная вакцинация вводится впервые.