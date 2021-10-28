Собянин заявил, что детская заболеваемость COVID-19 увеличилась в 2-3 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новую волну пандемии COVID-19 в столице количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в два-три раза по сравнению с предыдущей волной. Об этом столичный мэр сообщил в рамках заседания клинического комитета по COVID-19.

«Борьба с пандемией не утихает уже полтора года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», - рассказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза. Для сокращения очередей за прививками, отметил мэр, в столице продолжают устанавливать новые пункты вакцинации.