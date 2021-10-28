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Достояние скифов: какое наследие кочевники оставили вместе с золотом

Егор Левин
15:29 28.10.2021
Речь идет о нескольких привычных русскому уху словах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Бабайлов, РИА Новости
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Историк Сергей Виватенко, занимающийся вопросом скифского золота, рассказал, что помимо сокровищ кочевники оставили после себя и иное культурное наследие. Речь идет о нескольких привычных русскому уху словах.

«Это - "хорошо", потому что все остальные славянские народы говорят "добро", "добже", второе слово - "топор", потому что все остальные наши братья говорят "секира", "сечь", и третье слово - "собака". Все славяне, наши соседи, говорят "пес". Вот три слова, которые у нас есть», - поделился Виватенко в эфире «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее историк также рассказал о том, откуда вообще появилось золото скифов. По словам Виватенко, оно, как заявляет современная наука, было «привозным» из Центральной Азии и трех более близких скифам территорий.

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