В стране и мире Достояние скифов: какое наследие кочевники оставили вместе с золотом Егор Левин Речь идет о нескольких привычных русскому уху словах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Бабайлов, РИА Новости Читайте нас на: Историк Сергей Виватенко, занимающийся вопросом скифского золота, рассказал, что помимо сокровищ кочевники оставили после себя и иное культурное наследие. Речь идет о нескольких привычных русскому уху словах. «Это - "хорошо", потому что все остальные славянские народы говорят "добро", "добже", второе слово - "топор", потому что все остальные наши братья говорят "секира", "сечь", и третье слово - "собака". Все славяне, наши соседи, говорят "пес". Вот три слова, которые у нас есть», - поделился Виватенко в эфире «Сегодня утром» на «Звезде». Ранее историк также рассказал о том, откуда вообще появилось золото скифов. По словам Виватенко, оно, как заявляет современная наука, было «привозным» из Центральной Азии и трех более близких скифам территорий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика