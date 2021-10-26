В ГИБДД рассказали о самых распространенных нарушениях в Москве

Московская Госавтоинспекция рассказала о том, какие нарушения ПДД чаще всего совершали водители за последние девять месяцев. По данным правоохранителей, наиболее «популярным» нарушением стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

Далее следуют несоблюдение требований дорожных знаков и нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части. Замыкает рейтинг нарушений движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств и нарушение правил поворота налево или разворота.

«За прошедшие 9 месяцев сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено свыше 24,1 млн административных правонарушений, с учетом зафиксированных с использованием комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД», - отметили в Telegram-канале инспекции.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что сотрудники ГИБДД в первую очередь обращают внимание на внешний вид машины. В зоне внимания – грязные машины с плохо читаемыми номерами.