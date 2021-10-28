Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в создании хакерской программы

Южная Корея экстрадировала в США гражданина РФ, которой обвиняется в том, что он состоял в международной хакерской группировке. Организация, по данным правоохранителей, разработала ПО для отмывания похищенных денег.

«В Министерстве юстиции Южной Кореи сообщили, что россиянин причастен к похищению двух миллионов долларов у компаний и предпринимателей. В это время он состоял в группировке, которая разработала программу Trickbot», - сообщает издание Yonhap.

В 2018 году из Испании экстрадировали в США россиянина Петра Левашова, которого обвинили в хакерстве. В 2021 году его приговорили к уже отбытому тюремному сроку.