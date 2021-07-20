Суд США приговорил россиянина Левашова к уже отбытому тюремному сроку
Петр Левашов был приговорен к уже проведенному под заключением сроку за хакерство в США.
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Россиянин Петр Левашов был признан виновным по факту хакерства судом Соединенных Штатов. Мужчина был приговорен к уже отбытому под заключением сроку. Еще три года после судебного заседания он будет находится под наблюдением американских правоохранителей.
Об этом сообщает РИА Новости. Ранее указывалось, что сторона обвинения рекомендовала россиянину, сознавшемуся в хакерстве, наказание в виде более 12-14 лет тюрьмы. Левашов был арестован в апреле 2017 года в Испании и экстрадирован в США в 2018 году.